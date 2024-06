Líderes mundiales felicitan a Sheinbaum, virtual ganadora a la presidencia de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia mañanera que entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, su eventual sucesora, afirmado que este momento marca una "misión cumplida".

Durante su discurso, el mandatario resaltó la experiencia de Sheinbaum en la gestión gubernamental y expresó su satisfacción por la participación ciudadana en las recientes elecciones, donde resultó electa la candidata de Morena, PT y PVEM.

Con una notable participación del 61.6% de los electores, cerca de 38 millones de mexicanos han reafirmado su apoyo a la llamada Cuarta Transformación (4T), que ahora podría ser considerada una 5T.

Según los datos del conteo rápido realizado por el INE, Claudia Sheinbaum habría obtenido hasta un 59% de los votos, asegurando así su posición como sucesora de AMLO a partir del próximo 1 de octubre.

La noticia ha sido recibida con felicitaciones por parte de varios líderes mundiales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Sheinbaum como presidenta electa de México, mientras que Lula da Silva, presidente de Brasil, destacó la victoria como un triunfo de la democracia y expresó su interés en fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Statement from President Biden congratulating Claudia Sheinbaum as President-elect of Mexico: pic.twitter.com/pDpYsSwzU0