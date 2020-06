Lilly Téllez se une a la bancada del PAN en el Senado

Ciudad de México.- La senadora sonorense Lilly Téllez se integró a la bancada del PAN, luego de dejar Morena el pasado 14 de abril.

"La senadora Lilly Téllez se incorporó al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República", anunció su coordinador Mauricio Kuri González en un comunicado.

Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a @LillyTellez como nueva integrante de @SenadoresdelPAN.



Todo el que quiera un cambio para que #México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido.



Kuri González aseveró que se trata de una mujer que ha sabido defender sus ideales, que ha sabido hacer respetar sus opiniones y se ha distinguido por mantener su crítica hacia lo que se está haciendo mal en el País.

"Son muchas las coincidencias que nos unen con ella; la primera es que está consciente de que nuestro país debe de cambiar, pero para bien, para avanzar y jamás para retroceder"

Kuri manifestó que con el ingreso de Téllez el PAN se consolida como la Oposición más fuerte en el Senado.

En los últimos meses, Lilly Téllez fue agredida por miembros del ala dura de la bancada a causa de sus posiciones políticas, señaladamente su oposición favorable al aborto y por manifestarse en contra del consumo de la mariguana.

El pasado 14 de abril, a través de redes sociales, la senadora Lilly Téllez anunció que deja la bancada de Morena “por diferencias de criterio”.

“Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al Presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona”, escribió la legisladora.

Refirió que se queda como senadora sin partido, “comprometida a seguir hablando con la verdad”.

"Me estoy preparando para los golpes"

La senadora Lilly Téllez afirmó que se está preparando para los golpes, luego de confirmar que se integró a la bancada del PAN en el Senado.

"Me estoy preparando para los golpes. Me han dicho que se me va a lastimar", dijo.

La sonorense aclaró que no se afiliará al blanquiazul y que tampoco buscará la Gubernatura de Sonora.

"(Alfonso) Durazo merece la candidatura (por Morena)", sostuvo.

La legisladora cerró anoche su incorporación a la bancada de Acción Nacional, que ahora suma 25 integrantes, en presencia del coordinador, Mauricio Kuri, y del dirigente nacional, Marko Cortés.

Afirmó que cuando el Senado reabra sus puertas hablará en la Cámara alta como contrapeso del Ejecutivo, y que Morena está "secuestrado" por un grupo radical.

"En la bancada de Morena tenía esperanzas de que se corrigiera el rumbo, pero el movimiento en el que participé ya no existe. Morena está secuestrado por un grupo radical de izquierda"

(Con información de Agencia Reforma y El Universal)