Lineamientos del IMSS en la prevención y mitigación del Covid-19 en embarazadas

MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó tres estrategias para evitar el riesgo de contagio ante la pandemia por Covid-19, reducir la concentración de personas en las unidades médicas y cuidar la salud de mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, principales grupos de riesgo en esta emergencia sanitaria.

El IMSS aseveró que durante la pandemia de coronavirus, los servicios de salud sexual y reproductiva, y de manera particular, la atención durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, se clasifican como servicios esenciales que deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de Covid-19.

Es por ello que emitió el Lineamiento para la prevención y mitigación de Covid-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.

En el documento afirma que todas las mujeres embarazadas, con sospecha, o diagnóstico confirmado de Covid-19, incluyendo quienes se encuentren en aislamiento domiciliario, deben tener acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal, aborto seguro (en los marcos previstos por la ley), anticoncepción post evento obstétrico, prevención y atención de la violencia y apoyo psicosocial o en salud mental, según se requiera.

Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a la información clara y veraz para la toma de decisiones en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Una mujer embarazada con Covid-19 puede cursar asintomática, tener síntomas leves o llegar a una condición más grave, como cualquier otra persona, sobre todo cuando presenta comorbilidades o factores de riesgo.

En un contexto en que la evidencia científica a nivel internacional se está generando,es necesario extremar las precauciones y medidas de sana distancia en las mujeres embarazadas. No se ha confirmado la transmisión vertical toda vez que las muestras de líquido amniótico,tejido placentario,sangre de cordón umbilical y exudado faríngeo en los recién nacidos fueron negativas en las series de casos publicadas hasta ahora (Chen et al, 2020; Zhu et al, 2020; Schwartz, 2020).

Leche materna y transmisión de Covid-19

No obstante, ante la notificación del caso de un recién nacido confirmado a las 36 horas de vida extrauterina, las medidas de higiene y precauciones basadas en la transmisión deben asegurarse durante la atención del parto y después del nacimiento.

La infección por Covid-19 no se ha asociado a un mayor riesgo de aborto, muerte prenatal o efectos en el desarrollo fetal. Existen reportes de casos de parto pretérmino espontáneo, de los cuales, la mayoría fueron interrumpidos después de las 34 semanas de gestación por evidencia de compromiso fetal o por bienestar materno.

En las investigaciones clínicas realizadas, las muestras de leche humana también han sido negativas a Covid-19, por lo que no hay evidencia de transmisión por leche materna ni contraindicación para la lactancia materna, si la condición de salud dela mujer lo permite. Si el estado de salud de la persona recién nacida amerita traslado y estancia en cuidados intermedios o intensivos neonatales, es posible realizar la extracción de leche materna, así como otorgar el apoyo para iniciar la lactancia posteriormente.