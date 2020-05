¿En serio? No me escandalizo por 26 mil llamadas al 911: Ochoa

Antonio Baranda

Ciudad de México.- Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pidió no "asustarse" por las miles de llamadas al número de emergencias 911 relacionadas con violencia de género.

En un diálogo virtual organizado por la Segob, informó que el servicio 911 ha recibido 300 mil 13 llamadas relacionadas con violencia en razón de género durante el confinamiento, sin precisar fechas, de las cuales 26 mil "procedieron".

"Sólo 26 mil llamadas procedieron. Yo creo que las mujeres cuando llaman esperan una respuesta, pero además las mujeres cuando llaman necesitan una atención especializada, y yo no me escandalizo de las 26 (mil) llamadas que sí procedieron", señaló la responsable federal de combatir la violencia contra las mujeres.

"Sino más bien digo, seguramente habrá muchas más mujeres que quieran llamar, pero que no llamaron, entonces yo la verdad digo que no nos asustemos por las llamadas, más bien lo que me preocuparía es que las mujeres no sean atendidas de manera profesional".

Luego que el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que el 90 por ciento de las llamadas relacionadas con violencia de género son falsas, Ochoa ventiló que el 911 recibió en total 17 millones 225 mil 555 millones de llamadas, sin detallar el periodo.

De ese total, explicó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 77 por ciento (13 millones 261 mil 689) fueron improcedentes y sólo 23 por ciento (3 millones 963 mil 866) fueron procedentes.

"Es decir, el 77 por ciento de las llamadas, 13 millones, son llamadas de broma, falsas, y qué pena que la línea del 911 sea utilizada pues ocupando incluso una llamada de alguien que si puede estar en peligro", manifestó.

"Por eso nos preocupa muchísimo que se hagan llamadas de esta naturaleza y conminamos a la población a que utilice el 911 de manera responsable. Por eso se está haciendo un trabajo con el 911 de manera muy importante".

Incremento de llamadas

Ochoa afirmó que cualquier llamada es canalizada de manera responsable y destacó que se ha incrementado el número de psicólogas y psicólogos en el 911, y se ha capacitado al personal que atiende los reportes.

"Ese es su compromiso, y quiero decirles que yo no me asustaría por las llamadas, más bien digo que nos llamen para saber qué está sucediendo con ellas en sus lugares donde viven, en sus lugares de origen, en la calle, etcétera", recalcó.

Reveló que, en el contexto del confinamiento, el incremento de las solicitudes de atención en las oficinas de la Conavim es de 21.6 por ciento, respecto del número de casos que recibía antes de la contingencia.

Indicó que del 26 de febrero al 1 de mayo, atendió 56 casos, de los cuales 2 son de violencia familiar, 8 acoso sexual, 8 de acoso cibernético, 6 de hostigamiento o acoso laboral, 3 de violencia institucional, 2 de abuso sexual, 1 de violencia a menores, 1 de abuso sexual, 2 de personas desaparecidas y 1 de tentativa de feminicidio.

"Nosotras no atendemos casos de manera directa porque somos muy pocas personas, pero además casi siempre cuando nos llega un caso, ya sea por la propia Secretaria, por el subsecretario, por algún otro (funcionario), los recibimos y le damos la canalización necesaria", abundó.

"Todos estos 56 casos los canalizamos, les damos seguimiento puntual con la instancia a la que lo mandamos, y les llamamos a las personas que presentaron la denuncia, muchas veces no son víctimas directas, para ver su caso y qué más podemos hacer", concluyó.