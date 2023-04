Localizan a Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora

La líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, fue hallada con vida tras ser reportada como desaparecida junto con policías estatales del estado de Sinaloa el pasado domingo 16 de abril.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue localizada "sana y salva" en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

También, la Fiscalía de Sonora confirmó que apareció luego de que "su vehículo presentara una falla mecánica, lo que la dejó en una zona donde no había red de celular".

Autoridades de la @FiscaliaSinaloa confirmaron a la Fiscal General de Sonora, que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció sana y a salvo, ya que su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular. pic.twitter.com/AjscMHgxQ8

Hasta el momento, el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora no ha publicado en su redes sociales el hallazgo de Ceci Flores.

Por medio de su página oficial que el colectivo hizo un llamado a la "comunidad de Sinaloa, al gobierno de Sinaloa y Sonora y a los grupos de carteles".

De acuerdo con reportes oficiales de la organización, la sonorense fue vista por última vez mientras iba a bordo de una patrulla de la policía estatal que le brindaba protección durante una de sus búsquedas en la ciudad de Ahome, Sinaloa.

"Nuestra presidenta Ceci Flores entró a búsqueda en campo desde ayer con policías estatales en Sinaloa y desde las 15 horas no se sabe nada de ella ya contestó su celular y no se sabe nada policías estatales la acompañaban y tampoco se sabe nada... ayúdenos a buscar a Ceci que ha buscado a muchos, ella no busca culpables ni justicia, solo busca a sus hijos... la queremos de regreso en casa y la queremos sana y salva".