López-Gatell afirma que no es necesario toma de fotos a abuelitos vacunados

MÉXICO.- Tomar fotografías de los adultos mayores que son vacunados y de su credencial de elector no es necesario y para que no se preste a mala interpretación no se seguirá realizando, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable, y no debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial y a su persona", sostuvo ayer en conferencia.

Sobre el registro que se realiza de los adultos mayores dijo que es indispensable para dar seguimiento a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Además, es necesario su registro para el seguimiento de probables eventos adversos asociados a vacunación y debido a que los estudios fase 3 de las vacunas contra Covid aún no concluyen.

El seguimiento también facilita hacer las evaluaciones de efectividad y seguridad de la vacuna.

"Estas son razones por las que es muy importante tener el censo nominal... de cada una de las personas y para ello se requiere la CURP", explicó López-Gatell.

Indicó que uno de los documentos de identidad con validez legal es la credencial de elector y al reverso viene la CURP.

Dijo que el módulo de vacunación se queda con los datos de la CURP, el nombre, domicilio y teléfono de las personas.

Precisó que estos datos están resguardados en la Secretaría de Salud.

INE respalda medida

Autoridades electorales destacaron la decisión de impedir que se tomen fotos o copias de las credenciales de elector durante la vacunación contra Covid.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, subrayó que el proceso se debe conducir con claridad y transparencia.

"La credencial del INE es el principal documento de identificación en México; es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación. Reconocemos la decisión de la @SSalud_mx de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los módulos de vacunación", indicó en Twitter.

"La vacunación en contra del #COVID-19 es un asunto de Estado en el que es muy importante la colaboración entre instituciones, la claridad y la transparencia", agregó.

El consejero Ciro Murayama subrayó que la credencial debe usarse exclusivamente para la identificación de las personas, pues contiene datos que el gobierno no requiere guardar.

"Dice @HLGatell que no se excluirá de la vacuna a quien no permita foto a su credencial @INEMexico. ¡Faltaba más! En la vacunación la credencial sirve solo como identificación, no para fotografiarla, pues contiene datos electorales que el gobierno no requiere ni debe guardar", tuiteó.

La credencial del INE es el principal documento de identificación en México; es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación. Reconocemos la decisión de la @SSalud_mx de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los módulos de vacunación — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 18, 2021

