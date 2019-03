Agencias Reforma/Mayolo López

Ciudad de México.- Tras sostener que el asesinato de Luis Donaldo Colosio no debe quedar impune, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que departió con el político dos días antes del atentado que le quitó la vida.



El tabasqueño habló de Colosio Murrieta después de que un corresponsal extranjero le entregara una carta de los padres de Mario Aburto, el asesino material del sonorense, en la que le piden que reabra el caso.



"Voy a leer esta carta y la voy a turnar a la Secretaria de Gobernación", ofreció al comunicador.



"Lamenté mucho el asesinato de Colosio. Lo conocí: nos vimos dos días antes (del asesinato). Cenamos en casa de una amiga común, Clara Jusidman, y al día siguiente salió a la gira".



A un día de que se cumplan 25 años del magnicidio, López Obrador se manifestó en favor de que se indague a fondo, aunque al mismo tiempo observó que no hay condiciones legales para emprender una investigación.



"Tiene que seguirse indagando. No tiene que olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué pasó realmente y todo lo que queda sobre este crimen. Hay que indagar, hay que insistir. Que esto no quede impune, en el caso de que se tratara de un crimen de Estado", dijo.