Confirman asesinato del actor que dio voz a Gohan en Dragon Ball Z

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que una de las tres personas asesinadas el sábado en la colonia Portales, es el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, conocido por hacer la voz de "Gohan" en el anime Dragon Ball Z.

Fue a través de las redes sociales que se denunció el crimen de Mendoza.

La información fue confirmada por personalidades del doblaje, sin embargo, los detalles no se habían revelado hasta que la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa.

En la ficha, se menciona que en la colonia Portales Norte de la alcaldía Benito Juárez, tres personas fueron asesinadas y una resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer, en la calle Balboa.

Entre las personas asesinadas, se encontraba el actor de doblaje, Luis Alfonso Mendoza. Las causas del hecho aún se desconocen, pero vecinos indicaron a las autoridades que se suscitó una riña por el litigio de un inmueble en Portales, lo cual pudo ocasionar los disparos.

Por ello, policías de la SSC tomaron conocimiento y acordonaron el área.

Los operadores del centro de monitoreo alertaron sobre personas lesionadas por disparos de arma de fuego en las calles mencionadas, por lo que al acudir al lugar, los efectivos se percataron que a bordo de una camioneta color rojo se encontraban la mujer y el hombre inconscientes y con visibles huellas hemáticas en varias partes del cuerpo.

En tanto, al interior de un domicilio, se observaba otro hombre aún con signos vitales, que portaba una pistola, por lo que se solicitaron servicios médicos y fue trasladado a un hospital por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes determinaron que tenía herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego.

NO ME DUELE, ME LASTIMA |



Murió el actor Luis Alfonso Mendoza



Alfonso Mendoza hizo la voz de Gohan en Dragón Ball Z. Q.E.P.D.



Aquí un homenaje para este hombre que fue partícipe de mi niñez y adolescencia pic.twitter.com/ZdREX7p6xT