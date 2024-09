Luisa María Alcalde alista renuncia a la Segob por dirigencia de Morena

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alista su renuncia al cargo para buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la funcionaria federal podría presentar su dimisión este viernes, debido a que el Congreso Nacional morenista, para renovar la dirigencia nacional, se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre.

Alcalde dejaría la Secretaría de Gobernación a sólo 10 días de que concluya el sexenio y tras haber permanecido en el cargo durante 15 meses.

La funcionaria es la tercera titular de Segob en el sexenio, luego del tabasqueño Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado, y de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy diputada federal morenista.

Alcalde se perfila como candidata única para ocupar la presidencia del CEN y se ha mencionado como su posible compañero de fórmula, para la Secretaría General, a Carlos Ulloa, actual diputado federal y quien se ha desempeñado como colaborador, asesor y operador de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

También se prevé que Andres López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se postule en el Congreso morenista para ocupar la Secretaría de Organización considerada como una posición clave para el manejo de recursos y estructuras partidistas.

Este miércoles, el mandatario federal adelantó que no participará en el Congreso de su partido político, debido a que tiene programada una gira por el estado de Veracruz.

Sin embargo, adelantó que la Presidenta electa sí participará en el encuentro. A pregunta expresa, adelantó que no hará ninguna recomendación a los delegados que participen en el encuentro.

-¿Va al Congreso de Morena? - "No, no voy a estar, pero le mando un abrazo a todos los delegados, mujeres, hombres que van a estar en el Congreso, creo que es el domingo", respondió -¿Alguna recomendación al Congreso de Morena? - "No, nada". - ¿Y la barbacoa?

Por otro lado, López Obrador informó que valora la posibilidad de cancelar la barbacoa que habría ofrecido a los diputados y senadores de la 4T para celebrar la aprobación de reformas.

De entrada, consideró que ya no le daría tiempo de llevar a cabo la celebración, pero que ya les envió un mensaje de agradecimiento por su labor en el arranque de la Legislatura.

Sin embargo, ante la insistencia en las preguntas, el titular del Ejecutivo admitió que reconsideraría la cancelación.

Entonces, ¿no conviviría con senadores, definitivamente no los va a recibir?, se le cuestionó.