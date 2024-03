Madre Buscadora de Sonora quiere entregar 'pala de mando' a AMLO

Cecilia Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se presentó en las inmediaciones de Palacio Nacional para entregar al Presidente Andrés Manuel López Obrador una "pala de mando" y exigirle que localice a los desaparecidos.

La activista, que se presentó desde primera hora en el cruce de las calles de Moneda y Correo Mayor, explicó que así como el Mandatario entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, ella pretende entregarle este instrumento para que haga su trabajo.

"Porque esta pala no debería estar en mis manos nunca, la tuve que agarrar por necesidad para encontrar a mis hijos, pero tenemos tres años de persecución mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas , porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al Gobierno, porque ellos no lo están haciendo" .

"Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional con la intención de entregarle esta pala al presidente. Así como le entregó el bastón de mando a Sheinbaum, para que hiciera su trabajo , entonces yo le quiero entregar también esta pala con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del País para que también él haga su trabajo" , dijo.

Sin poder acercarse a los accesos de Palacio, bloqueados con vallas y policías, Flores demandó al Jefe del Ejecutivo que se encargue de hacer la búsqueda, la investigación y localización de sus hijos desaparecidos, para evitar que tenga que arriesgar su vida de manera constante.

La fundadora del colectivo demandó que el político tabasqueño la reciba de manera personal, sin intermediarios.

"Esta lucha a él le corresponde. Le quiero entregar, pero personalmente al Presidente esta pala no se la voy a mandar con nadie ni con intermediarios. Quiero que él me reciba y asuma su responsabilidad que prometió cuando entró a la presidencia , a darle la atención a las víctimas, que los desaparecidos serían su prioridad" , expresó.

Flores advirtió que no quiere convertirse en "en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos".