Madre de Camila: “Confié en las personas equivocadas”.

En una declaración emocional y contundente, Margarita Ortega, madre de la pequeña Camila, de ocho años, quien fue víctima de un trágico homicidio en Taxco, Guerrero, se defendió ante las acusaciones que la señalan como responsable del suceso. Con voz entrecortada pero firme, Ortega afirmó que la muerte de su hija no fue culpa suya y que siempre procuró por su seguridad.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, yo no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa”, dijo a medios de comunicación.

“Yo siempre estuve al pendiente y la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, no es la primera vez que lo hace, la niña incluso también iba a mi casa”.

“El único pecado de mi niña fue creer demasiado: creer en esa niña y hasta en la mamá, porque la mamá la quería mucho; pero, de que cuidaba a mi hija, la cuidaba. Confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente, también a mí”, clamó la mamá de Camila.