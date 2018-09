Mi hijo es usado como carne de cañón: madre de 'porro'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la madre de Marco Antonio Camargo García, de 29 años, identificado como un presunto líder de porros que el 3 de septiembre que agredió a manifestantes, en Ciudad Universitaria, las acusaciones en contra de su hijo son falsas.

De acuerdo a Milenio, la mujer asegura que ese día su hijo fue a CU a un intercambio de banderines, previo al juego de fútbol americano entre los Pumas y el Politécnico.

Por lo que el joven, según su madre, fue usado como "carne de cañón", por otro presunto porro identificado como Érik Linares Torres, El Lucas, quien fue detenido y luego puesto en libertad porque "no hubo flagrancia en su detención ni imputación en su contra".

"Mi hijo dice que él llegó en Metrobús y se bajó en la estación La Bombilla. Él no llegó en el camión, pero llegó aparte al cambio de banderines por el clásico. Salió de la casa como a las 12:00 o 12:30 horas", narró la madre de Marco Antonio en entrevista telefónica.

El lunes, dijo, "a fuerza los fueron guiando y el que iba hasta adelante es el pendejo que dijo que no participó, al que le dicen Lucas, traía el jersey del que le dicen El Carter. Él es el responsable de todo. Mi hijo me dijo 'cómo es posible que nos haya aventado así'".

"Mi hijo me contó que cayó en el error de participar en la provocación, porque agarró piedras y las aventó y se echó a correr. Me dijo 'ya estábamos embarrados en esta mierda, mamá; esto no tenía por qué haber pasado así, fuimos como carne de cañón, por lo menos así me siento', me dijo mi hijo' expresó la mujer.

“Al chico que dentro del grupo de porros le dicen Carter, no participó. Pero el que se deslinda de toda responsabilidad, que sale en los vídeos con el jersey de Carter, sí participó en los disturbios; le dicen El Lucas”, afirmó la denunciante.

Mencionó que "los porros ni siquiera llegaban a las escaleras donde estaban los paristas cuando comenzaron a gritar '¡ahí vienen los porros!' y esos chamacos ya traían palos y estaban esperando a que llegaran para comenzar a aventárselos.

"Él (Marco Antonio) cachó una paloma que iba directamente y le reventó en ese momento. Él no la sacó ni la está prendiendo, me dijo que se hizo a un lado y explotó la paloma", aseguró.

La señora García dijo que si las autoridades "se van a chingar" a Marco Antonio que lo hagan, pero pidió que "salga la verdad como debe de ser porque no creo que los padres del niño que hirieron quieran que (el agresor) quede libre de toda responsabilidad".

"Prefiero ver a mi hijo en la cárcel y que pague por lo que es y que se saque toda le verdad porque no nada más es justicia para mi hijo, sino para todos los niños que pudieron haber estado", pronunció.

"Sí, mi hijo es muy confiado y muy pendejo, pero no se vale que lo agarren como cebo o carne de cañón, porque a los madrazos sí se avienta, pero no de esa manera", expresó la madre.