Madres de migrantes desaparecidos inician caravana a México

MÉXICO.- Un grupo de 25 mujeres ha viajado en las últimas semanas desde países de Centroamérica hasta México para exigir respuestas sobre sus familiares desaparecidos tratando de llegar a Estados Unidos y concienciar sobre los peligros que supone cruzar la frontera de este país, informó el portal de noticias Telemundo.

Se llaman “Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos” y está integrada por madres, hermanas, hijas, novias, de migrantes de países como El Salvador y Honduras. Denuncian que hay decenas de miles de personas que han desaparecido en los últimos 10 años mientras trataban de llegar a EE.UU., según informa NBC News.

Una de ellas es Rosa Jiménez, de El Salvador. Dice que habló por última vez con su hijo Roberto la mañana del 28 de mayo de 2013, cuando este tenía 14 años. "Mami, voy a cruzar la frontera ahora", le dijo su hijo por teléfono. Cuenta que pidió a sus familiares en Estados Unidos gran parte de los 8,000 dólares que le pagó a un coyote para ayudar a su hijo a cruzar la frontera de México a Texas. Según informa este medio, una pandilla local trataba de reclutar a Roberto y su madre buscaba que estuviera más seguro y que tuviera más oportunidades en EE. UU. Pero desde esa llamada hace cinco años, no ha vuelto a tener noticias de él.

What your hearing are the mothers who make up the Caravan of Disappeared Migrants who travelled through Mexico from Central Am in search of their missing loved ones who disappeared while trying to migrant to the U.S. - “listen #Trump, we mothers are fighting” #MigrantCaravan pic.twitter.com/vEMyyHRBrI