Si no gano en el 2018, daré clases de historia: AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó que si no gana la Presidencia de la República en 2018 volver a Tabasco y a Chiapas para dar clases de historia a los jóvenes en el libro digital “Esto soy”, compartido por el político tabasqueño en redes sociales.

También te puede interesar: Matan a balazos a cuatro jóvenes en Nayarit

De acuerdo con Vanguardia, en el material, se hace un repaso de la trayectoria política del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que cuenta con fotografías de joven de López Obrador y familiares, Andrés Manuel aclara que sólo tiene dos posibilidades en 2018: irse a Palacio Nacional o “a la chingada”.

“¿Qué sería de mí si no ganamos la Presidencia? Me iré a vivir a la quinta ‘La Chingada’. En ese encierro verde y lleno de vida animal y vegetal trabajaría en labores de siembra y cuidado de plantas, escribiría y saldría a dar clases de Historia a jóvenes de Tabasco y de Chiapas”, menciona en el texto.

López Obrador dijo que en caso de perder por tercera ocasión la candidatura a la Presidencia de la República trabajaría como maestro para obtener ingresos.

“Tendría que convertirme en maestro para enseñar y obtener ingresos, porque no soy rico; aunque, repito, para no ofender a nadie, no todo el que tiene fortuna es malvado. Además, de esa manera, dejaría sin argumento a los conservadores que tienen como una de sus obsesiones estar preguntando acerca de qué vivo, si no trabajo. Así, cuando menos, les podría estar diciendo que vivo del loro de Palenque”.

El líder de Morena indicó de manera tajante que si no consigue la Presidencia en 2018 no volverá a ser candidatos de elección popular a ningún cargo ni ace`tara ser líder moral de izquierda, pues le daría pena.

“Si llegamos a Palacio Nacional por voluntad de los mexicanos, consagraré seis años más de mi vida a trabajar con intensidad por mi patria, pero, con toda franqueza, como lo he dicho en otras ocasiones, si nos gana la mafia o la gente no se decide, yo no volveré a ser candidato a nada”, advierte.

“Reitero: seguiré luchando hasta que muera por mis ideales, pero no actuaría como líder del movimiento ni permitiría que me consideraran dirigente moral. Eso me apena. Es mejor el relevo generacional. Afortunadamente hay otros que tomarían la estafeta. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades”.