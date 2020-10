Maestros aún no saben cómo van a evaluar a sus alumnos en México

Iris Velázquez

Ciudad de México.- A menos de un mes de que maestros tengan que procesar las calificaciones de sus alumnos, a los docentes aún no se les informa cómo tendrán que evaluarlos debido a las modificaciones que entraron en vigor este ciclo escolar 2020-2021.

Por lo cual, urgen a que se publique el Nuevo Acuerdo de Evaluación por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al señalar que de no hacerlo se saturarán sus actividades de por sí complicadas por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el 13 de noviembre está marcado la descarga administrativa, día en el que deberán vaciar calificaciones para que se les entreguen boletas de evaluación a los padres de familia el 25, 26, 27 y 30 de noviembre.

Profesores recuerdan que también se incluyó la materia Vida Saludable y al haber cambios es indispensable que cuenten con los parámetros oficiales para evaluar los estudiantes.

Hasta este sábado 24 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación no se ha publicado dicho acuerdo, por lo que maestros y maestras del País se encuentran confundidos.

Maestros expresan su preocupación

"El aprendizaje de nuestros alumnos no ha sido el idóneo este año, hay muchas ausencias, y nosotros por sí mismos no podemos subir boletas con un criterio propio. Entendemos que andan atareados los funcionarios, pero nosotros también y si lo dejan todo al último momento no vamos a poder con esa carga", comento Laura, maestra de primaria del Municipio de Tlalnepantla.

"Moctezuma (Secretario de Educación) comenta que en su gestión nos ha quitado la carga administrativa, ojalá así sea. Han sido días difíciles y más que antes tenemos a los papás encima. Los errores y atrasos se han vuelto imperdonables"

En redes sociales, los docentes han externado la petición a autoridades educativas. Algunos de manera directa con sus superiores, otros, con el hashtag #NuevoAcuerdoDeEvaluacion

"#NuevoAcuerdoDeEvaluacion necesitamos saber cómo se evaluará a nuestros niños @lopezobrador_ @emoctezumab", expuso en Twitter Rocío Flores.

"@emoctezumab Buen día Maestro. Existe una preocupación en la labor docente: La manera en que se evaluará el primer periodo. Recuerde que se agregó una nueva asignatura, por ende debe salir ya un nuevo acuerdo de evaluación", solicitó @MasterChuy4.

"@emoctezumab Lic. Moctezuma, disculpe la pregunta, ante el inminente corte del 1er Trimestre en Educ. Básica, ¿Cuándo se publica el #NuevoAcuerdoDeEvaluacion? o ¿bajo que criterios, desde la SEP, debemos evaluar con justicia, equidad, inclusión y sensibilidad en esta pandemia?", cuestionó Raúl.