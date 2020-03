Me dijeron que estaba ahí y la saludé, tiene 92 años: AMLO sobre madre de El Chapo

Ciudad de México.- “La peste es la corrupción, no un adulto mayor”, fue la respuesta que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador esta mañana a quienes lo cuestionaron por haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante mexicano que purga condena en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé; es una señora de 92 años; y ya dije, la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hjjo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, entonces cómo no se la voy a dar una señora, cómo le voy a deja la mano extendida”, dijo López Obrador al respecto.

Sí, el presidente sí saludó a la mamá del Chapo Guzmán.



Si le tiene que dar la mano "a delincuentes de cuello blanco", cómo le iba a dejar la mano tendida a una señora "independientemente de quién sea su hijo". pic.twitter.com/j587oxXPRb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 30, 2020

"De las cosas que más me duelen en esta gira, lo confieso, es no poder dar la mano, no poder abrazar, pero por las medida estoy procurando guardar la sana distancia y voy a seguirlo haciendo, pero hay casos en que no puedo", agregó el mandatario.

En redes sociales circula un video en el cual se ve el momento en que el presidente saluda a la madre de “El Chapo” y a su abogado.

"Te saludo, no te bajes... ya recibí tu carta", se escucha decir al presidente, mientras la madre de "El Chapo" se encuentra en su camioneta.

Amigos de Culiacán me mandan este video. Me dicen que es el presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato hoy.



Ojalá eso sea falso. Ojalá solo sea un video más de un presidente irresponsable frente a la Pandemia. Ojalá que su insensatez no llegue a tanto: pic.twitter.com/lbmhWBCYcQ — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 30, 2020

Gestionará ante Estados Unidos el pedido de la mamá de El Chapo

El presidente mexicano adelantó que realizará las gestiones necesarias para que María Consuelo Loera Pérez pueda reunirse con su hijo.

"Todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Que no lo ha visto en 5 años, que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estado Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite", dijo López Obrador.

#ConferenciaPresidente. Relata el contenido de la carta de la mamá del Chapo Guzmán: le pide que haga gestiones ante el Gobierno de EU para que pueda visitar a su hijo antes de morir. pic.twitter.com/rV3MDZKmsS — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 30, 2020

López Obrador visitó este domingo el llamado Triángulo Dorado, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, tierra de influjo del narcotráfico, para supervisar un tramo de la Carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.