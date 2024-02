Marcha por la Democracia: Organizaciones y Civiles se reúnen en el Zócalo de la CDMX

Este domingo, se lleva a cabo la Marcha por la Democracia 2024 en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ciudadanos y organizaciones civiles se han congregado en un evento sin precedentes.

Vestidos de rosa y portando carteles y banderas con el hashtag #NuestraDemocraciaNoSeToca, los participantes han acudido en masa para hacer oír su voz.

El evento contó con la presencia destacada de Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, quien será el principal orador en esta manifestación histórica. Acompañándolo estarán figuras prominentes como José Woldenberg, primer presidente del entonces IFE, y el ex Ministro José Ramón Cossío, entre otros.

Las consignas como "Pueblo invoca, la democracia no se toca" y "no que no, sí que sí, ya volvimos a salir" resuenan en todo el Zócalo, demostrando la determinación y el compromiso de los participantes con la defensa de la democracia.

"Lo que queremos es que el gobierno no interfiera, que el crimen no interfiera; que la sociedad pueda decidir libremente y que el árbitro electoral garantice cancha pareja", asegura Marko Cortés durante la Marcha por la Democracia.



Video: Víctor Gamboa Arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/NlB64sxJSo — El Universal (@El_Universal_Mx) February 18, 2024

En la convocatoria, las organizaciones de la "Marea Rosa" llamarón a los ciudadanos a congregarse desde las 10:00 horas en el Zócalo, evitando así posibles congestionamientos viales que podrían surgir si la marcha partiera desde el Monumento a la Revolución, como inicialmente se planteó.

Figuras destacadas del ámbito político, como Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranja, Gustavo Madero, Graco Ramírez y Enrique de la Madrid, se han sumado a la concentración en la Plaza de la Constitución, mostrando su respaldo a esta causa trascendental.

Es importante destacar que el Frente Cívico Nacional (FCN) ha aclarado que esta movilización no tiene afiliaciones partidistas ni respalda a ninguna candidatura presidencial, desestimando las acusaciones de Morena en este sentido.

Aunque Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la Oposición, ha decidido no asistir a la marcha, ha hecho un llamado a través de las redes sociales para que los ciudadanos puedan marchar en paz por la democracia del país, dejando claro que este evento es una muestra de unidad y defensa de las instituciones democráticas.

La "Marea Rosa" planea extenderse a otras 120 ciudades más, demostrando así el alcance y la importancia de esta iniciativa en todo el país.

Lleno total de la Marcha por Nuestra Democracia en el Zócalo capitalino.#YoSiVoyALaMarcha pic.twitter.com/jU5YGQPrM1 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) February 18, 2024

(Con información de Reforma)