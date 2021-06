Margarita Zavala da negativo a COVID-19 tras contagio de Felipe Calderón

Ciudad de México.- Margarita Zavala, candidata a diputada federal, informó que dio negativo a Covid-19, luego de que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, dio positivo a coronavirus.

A través de redes sociales, Zavala informó que aunque no presenta síntomas, "por prevención" se realizó la prueba de Covid-19 que resultó negativa.

Asimismo, Margarita Zavala hizo un llamado a votar el próximo 6 de junio, "para salvar a México".

Aunque yo no presento ningún síntoma, por prevención esta mañana me realice una prueba de #Covid y el resultado fue negativo. Muchas gracias por las muestras de cariño y solidaridad con @FelipeCalderon . El próximo #6DeJunio salgamos todas y todos a votar para salvar a México

Este miércoles, el exmandatario Calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador sus buenos deseos de recuperación luego de que dio positivo a Covid-19.

A través de redes sociales, Calderón informó que sigue con síntomas leves de coronavirus y oxigenando muy bien.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo.