Zavala dará continuidad al plan de seguridad de Calderón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, anunció la integración de Alejandro Hope como asesor en materia de seguridad, transformación del sistema de justicia y temas en cultura de legalidad.

De acuerdo con información de Notimex, Hope dijo que el plan de Zavala Gómez del Campo contempla dar continuidad a la estrategia del sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, en el fortalecimiento de la Policía Federal, aunque dijo que no será una copia, ya que se trata de contextos distintos.

También te puede interesar: Como presidenta, Margarita Zavala se enfocará en feminicidios

Aseguró que estará en la campaña sin remuneración alguna y sin esperar ningún puesto a cambio, sino porque consideró que se trata de un proyecto que tiene sustancia y que más allá del tema electoral, se trata de una agenda por defender.

Hoy presenté a Alejandro Hope (@ahope71) como mi asesor en política de seguridad. Con la ayuda de Alejandro, ofrezco propuestas concretas para enfrentar al crimen y devolver la paz a los mexicanos.https://t.co/28B3AK6rP3 pic.twitter.com/0boCbZDkTU — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 9 de abril de 2018

La ex primera dama dijo que la seguridad es uno de los bastiones de su campaña, en particular, la integridad de las mujeres: "No se puede ignorar el dolor, el abuso y el sufrimiento", expuso Zavala Gómez del Campo en referencia a los feminicidios, tema que ha afirmado será prioridad nacional de ganar las elecciones el próximo 1 de julio.

"Por muchas razones soy la candidata que más sabe de seguridad".

"Por muchas razones soy la candidata que más sabe de seguridad", señaló al explicar su propuesta de campaña en la materia que contempla la incorporación de valores en la sociedad para, subrayó, "promover la honestidad y el respeto".

Entre 2011 y 2014, Alejandro Hope, fue director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Entre 2008 y 2011 ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)

Además, de 2001 a 2008 trabajó como socio consultor en GEA Grupo de Economistas y Asociados, empresa de consultoría especializada en análisis económico y político.

‘Hay más de tres candidatos’

Horas antes, Zavala Gómez del Campo recordó a los empresarios del país que son cuatro los aspirantes, tras encontrarse con un promocional de un encuentro en el Club de Industriales, donde la fotografía de su coordinador no aparece en el anuncio y la de los otros tres sí.

La aspirante independiente afirmó en un tuit que son cuatro los abanderados que aparecerán en la boleta electoral del próximo 1 de julio, lo cual se le olvida a las personas.

A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales pic.twitter.com/Z64x8n5Eil — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 9 de abril de 2018

El tuit lo acompaña con una fotografía del promocional que señala: “Elecciones 2018 Coordinadores de campaña. 24 de abril. 10:00 AM (Coffee breake). Club de Industriales. Cuota de recuperación $200.00. Favor de confirmar a: Club de Industriales 52829503/08”.

El póster muestra grandes fotos de Jorge Castañeda, Tataina Clouthier y Aurelio Nuño, pero omiten al coordinador de campaña de Margarita Zavala, por lo que la candidata de su puño y letra, con marcador, puso el siguiente recado: “Falta mi coordinador ahí estará y firma Margarita Zavala.