Muere María de los Ángeles Moreno, primera mujer dirigente del PRI

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera mujer que ocupó la Presidencia del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre diciembre de 1994 y agosto de 1995, María de los Ángeles Moreno, falleció a los 74 años de edad.

En su cuenta de Twitter, Claudia Ruiz Massieu, actual dirigente del PRI, dio el pésame a los familiares de la exsenadora.

"María de los Ángeles Moreno fue una mujer que representó los valores de nuestro Partido. Una mujer determinada y con una profunda vocación de servir", escribió.

María de los Ángeles Moreno fue una mujer que representó los valores de nuestro Partido. Una mujer determinada y con una profunda vocación de servir. Mi más sentido pésame a sus familiares, extrañaremos su liderazgo y su fortaleza. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 27 de abril de 2019

También te puede interesar: Muere expresidente de Perú; se disparó cuando iba a ser detenido

Por otra parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lamentó el deceso de Moreno.

"Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de María de los Ángeles Moreno Uriegas, mexicana de excepción, con altura de miras y siempre comprometida con las mejores causas de nuestro país", publicó.

Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de María de los Ángeles Moreno Uriegas, mexicana de excepción, con altura de miras y siempre comprometida con las mejores causas de nuestro país. QEPD — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) 27 de abril de 2019

José Antonio Meade, excandidato presidencial, destacó la figura de Moreno como política y economista.

"Me da profunda tristeza la muerte de María de los Ángeles Moreno @MMorenoU. Fue una gran política y economista. Una extraordinaria mujer y amiga. Se le va a extrañar mucho", dijo.

Me da profunda tristeza la muerte de María de los Ángeles Moreno @MMorenoU. Fue una gran política y economista. Una extraordinaria mujer y amiga. Se le va a extrañar mucho. Abrazo y oraciones a su familia y a los muchos amigos que la quieren y que dan fe de su legado. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 27 de abril de 2019

Al respecto también se pronunció Manlio Fabio Beltrones, también exdirigente priista, quien resaltó que compartió algunas legislaturas en el Congreso de la Unión.

Mi maestra, mi amiga y compañera en varias legislaturas. La quisimos mucho por su brillantez, autenticidad y sensibilidad. Q.E.P.D. María de los Ángeles Moreno. La extrañaremos!!! — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) 27 de abril de 2019

"Mi maestra, mi amiga y compañera en varias legislaturas. La quisimos mucho por su brillantez, autenticidad y sensibilidad. Q.E.P.D. María de los Ángeles Moreno", publicó.

Trayectoria

La ex presidenta del PRI estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contaba con estudios de posgrado en Planeación Socioeconómica en el Institute of Social Studies, Netherlands University Foundation for Internacional Cooperation en La Haya, Países Bajos.

Entre sus cargos públicos, se desempeñó como Diputada y Senadora.

También fue Secretaria de Pesca del 1 de diciembre de 1988 al 16 de mayo de 1991, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

En la Cámara de Diputados presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública hasta abril de 1993, cuando fue elegida Presidenta de la Gran Comisión y con ello, coordinadora del grupo parlamentario del PRI.

Posteriormente ocupó la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ese mismo año fue electa Senadora por el Distrito Federal y en diciembre se convirtió en la primera mujer en desempeñar la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional.

Al terminar el cargo, en 2000 fue electa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde coordinó la bancada del PRI. En 2005 tomó protesta como Presidenta del Partido en la capital de la República.

En 2006 se convirtió nuevamente en Senadora, presidiendo la Comisión del Distrito Federal.

(Con información de El Financiero y Sin Embargo)