(VIDEO) Con mariachi y trova llevan serenata a AMLO; cumple 67 años

Ciudad de México.- A pesar de que este jueves por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador había llamado a que no acudieran para evitar contagios por Covid-19, un grupo de alrededor de 50 personas, acompañados por grupos de mariachi y de trova, se reunió afuera de Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños del mandatario que este viernes cumplirá 67 años.

Desde las 19:00 horas, grupos de personas provenientes de diversos puntos de la capital de la República, pero también de otros estados, como Jalisco, e incluso de Estados Unidos, se han concentrado en la calle de Moneda, a un costado de la puerta de acceso a Palacio Nacional para bailar y cantar canciones en honor al Ejecutivo federal.

Lilia, viajó desde Tecamac, Estado de México, pues bordó dos chalecos para entregárselos al presidente López Obrador y aseguró que migrantes en Estados Unidos enviaron dinero para que se compraran tamales y se pagara a los mariachis.

"¡Que nos dure mil años!". Una manta es desplegada por mujeres que se hacen llamar "Las adelitas de Obrador" con la leyenda "¡Feliz Cumpleaños, Presidente! ¡Larga Vida!", mientras a su costado el mariachi modifica la letra de "El Mariachi Loco" para cantar "¡Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador!".

Otras de las canciones que ha interpretado el mariachi es "El Rey" de José Alfredo Jiménez y "Amor Eterno", de Juan Gabriel, esta última una de las baladas que más le gusta al Ejecutivo federal.

"¡Qué dure mil años, que dure mil años y que nos gobierne cien años más! Es el mejor presidente que ha existido en México", gritó René Valdés, quien viajó desde Toluca, Estado de México para estar en esta celebración previa.

Los asistentes aseguran que estarán hasta medianoche para que en punto de las 12:00 de la noche cantarle "Las Mañanitas" al presidente López Obrador frente al Palacio Nacional con la esperanza de que salga y los salude.

#Video 📹 Llevan serenata a AMLO por cumpleaños 67: "que nos dure mil años... y gobierne cien más" https://t.co/GAQIqHH2vL pic.twitter.com/aKgCSZiaA2 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2020

Esta mañana, en conferencia de prensa, el Presidente informó que se enteró que existía la posibilidad de que le llevaran serenata en la noche por su cumpleaños, pero refirió que "no hace falta" pues hay que cuidarse ante la pandemia por coronavirus.

Un día antes de cumplir 67 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció "al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta" porque está bien.

Antes de terminar su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el Presidente informó que se enteró que existía la posibilidad de que le llevaran serenata. "Mañana voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años. Estoy bien, gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta", expresó.

López Obrador mandó un abrazo. "Hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo y un poquito más todavía", señaló.

"Amor con amor se paga. Ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando, estamos juntos llevando a cabo una transformación que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. Qué mejor regalo que ese", agregó y pidió "por telepatía" mandar muchos abrazos y felicitaciones.

López Obrador informó que pasará el día con su familia e hijos.