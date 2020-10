Marinos que asesinaron civiles por caso de huachicoleo en Puebla, tras las rejas: AMLO

Rolando Herrera y Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los marinos que asesinaron en 2019 a cuatro personas en Tlahuapan, Puebla, ya están detenidos.

"Esto sucedió en enero del 2019 y me informó el Secretario de Marina, pero me informó diciéndome que ya están detenidos y ya están presos. Lo presentan como algo nuevo, pero en efecto estos marinos cometieron esa atrocidad, pero ya están presos; de inmediato, es más, los detuvo la gente y los entregaron a Marina y se procedió legalmente, para mostrar que no somos iguales", comentó.

En conferencia en Palacio Nacional durante su conferencua mañanera, el mandatario federal dijo que en su gobierno ya no se solapa ninguna violación a los derechos humanos.

"El gobierno no viola derechos humanos, no permite tortura, no permite masacres, somos distintos. No se solapan ninguna violación a los derechos humanos", expresó.

Caso de huachicoleo

Hoy, Grupo Reforma informó que en enero de 2019 marinos dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que presuntamente ordeñaban combustible en un predio de Guadalupito las Dalias, Municipio de Tlahuapan, Puebla.

Tras aquellos disparos, murieron tres hombres y otra persona fue detenida, pero los cuerpos de las cuatro personas fueron hallados dos días días después en un bosque en Nanacamilpa, en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Tres estaban semienterrados y el otro a la intemperie.