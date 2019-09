Matar a un policía es un delito que no se castiga, señala ONG

Zedryk Raziel Cruz Merino

Agencia Reforma

Cd. de México, México 31-Aug-2019 .-En lo que va de la Administración obradorista han asesinado, en promedio, a un policía al día, advirtió la organización Causa en Común.



Además, señaló, matar un policía es un delito que no se castiga y queda en impunidad como en el caso de cualquier otro asesinato doloso.



En un análisis en materia de seguridad a propósito del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Causa en Común señaló que, de enero a agosto de 2019, han sido asesinados, al menos, 253 policías y un miembro de la Guardia Nacional, de acuerdo con un conteo hemerográfico elaborado por la asociación civil.

"La respuesta del Gobierno federal es prácticamente inexistente. Matar un policía en México, al igual que cualquier asesinato, prácticamente implica impunidad", advierte la organización.

El informe indica que julio ha sido el mes más violento contra elementos de seguridad, ya que fueron asesinados 46 policías.

Las entidades con mayor número de policías asesinados en la que va del año son Guanajuato, con 25; Michoacán, con 22; Chihuahua, con 21; Guerrero, con 20, y Jalisco, con 18.



A su vez, Guanajuato es el primer Estado en el que ha sido asesinado un miembro de la Guardia Nacional.

La violencia contra agentes policiacos ocurre a la par de un proceso de debilitamiento de los cuerpos de seguridad civiles y una creciente militarización del País, dice el informe.

A nivel local, por ejemplo, el fondo federal para fortalecer Policías municipales tuvo una disminución del 22 por ciento respecto del año pasado, mientras que el fondo para las Policías estatales no tuvo ningún incremento.



"Además, no existe incentivo alguno para que los gobernadores y presidentes municipales se comprometan en desarrollar cuerpos policiales. Se continúa otorgando el mando de corporaciones locales a elementos de las Fuerzas Armadas, y se continúa con un despliegue de la Guardia Nacional, el cual no ha sido explicado", expone.



A nivel nacional, sostiene el análisis, el Gobierno federal optó por la desaparición de la Policía Federal, a pesar de las millonarias inversiones públicas que implicaron la creación de ese cuerpo civil.



Causa en Común responsabilizó a la Administración de Enrique Peña Nieto de haber dejado en el abandono a la corporación, lo que condujo a su desaparición en este sexenio, proceso en el que, criticó, se han atropellado los derechos laborales de "los elementos que sirvieron al País durante muchos años".



"Asimismo, su desaparición tiene múltiples implicaciones: representa el fin de un modelo policial civil; un abandono de capacidades de investigación, tecnológicas y operativas invaluables para enfrentar delitos de alto impacto; un desperdicio de recursos humanos, materiales y económicos, y la profundización de una militarización que será incapaz de enfrentar dinámicas de inseguridad como las que padece el País", explicó.



La asociación civil criticó la militarización de la seguridad pública con expedición de la Ley de la Guardia Nacional, que otorga a cualquier soldado o marino en activo la facultad de realizar investigaciones, corroborar denuncias penales, hacerse de pruebas y realizar detenciones en casos de flagrancia.



"Hoy, cualquier soldado ya es policía en términos de facultades, desde luego no en cuanto a capacidades. Esto es una grave anormalidad, pues en una democracia la seguridad pública no se atiende con las Fuerzas Armadas", afirmó.