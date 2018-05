Líder del PES asegura que el matrimonio igualitario es una moda

Agencia

MÉXICO.- Hugo Eric Flores, un pastor evangélico y líder del Partido Encuentro Social (PES), que forma junto con Morena y PT la coalición Juntos Haremos Historia que postula a López Obrador a la Presidencia, dijo en entrevista con El País que el matrimonio igualitario es una moda.

Al ser cuestionado sobre su postura en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, Flores aseguró que su partido no tiene problema con que "una pareja gay tenga derechos y pueda heredar".

Sin embargo, dijo que el "problema tiene que ver con la procreación" y consideró que "el matrimonio igualitario se ha convertido en una moda".

Opinó que "si alguien en su vida quiere ejercer su sexualidad de la manera que quiera está muy bien, es un derecho, pero trasladarlo a la esfera pública atenta contra la vida".

Flores aseguró que en el PES "no somos homófobos. No podemos serlo. Yo vengo de minoría religiosa y en mi generación todavía había persecución religiosa. Había chicos a quienes los padres prohibían jugar con los aleluya y perdí un trabajo porque era evangélico. Así que no podemos ni vamos a discriminar a ninguna minoría sexual".

Dijo que su partido está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, quien propone llevar temas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario a consulta ciudadana.

"¿Se puede resolver con una consulta pública derechos fundamentales? ", lo cuestionó El País.

"Si no hay forma de ponernos de acuerdo habrá que hacerlo así", respondió.

Sobre la alianza entre PES y Morena, Flores consideró que López Obrador respeta a su partido, "sabe lo difícil que es tener un partido, mantener el registro, sacar votos. Así como Morena reemplaza al PRD, nosotros venimos a sustituir al PAN".

