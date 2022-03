Mauricio Kuri asegura que no hay muertos tras trifulca en Estadio Corregidora

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri reiteró una vez más que no hay personas fallecidas tras la trifulca de ayer entre aficionados de Gallos y Atlas en el Estadio Corregidora, en el partido de Jornada 9 de la Liga MX. A su vez recalcó que a los responsables se les responderá con ley y con justicia.

El gobernador mencionó el saldo de las personas que resultaron lesionadas tras la trifulca, en donde recalcó que no hay personas fallecidas.

“El saldo de estos hechos son los siguientes, hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria; 24 son hombres y 2 mujeres, de esos 26, 3 fueron dados ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, 3 se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad” detalló Kuri.

El gobernador de Querétaro, lamentó energéticamente los hechos sucedidos, por lo que mencionó que se castigará a los responsables de los hechos.

Mauricio Kuri aseguró que se sancionará a las responsables de esta trifulca, por lo que declaró que mantendrá total transparencia ante la información de la salud.

“Vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar, por lo tanto he tomado las siguientes determinaciones, primero, instruí a las dependencias correspondientes que se atienda de manera ejemplar y se brinde todas las medidas de apoyo a los lesionados y a sus familias” expresó Kuri.

A su vez destacó que se informará de manera permanente sobre los estados de salud; resultados de tratamiento y análisis toxicológicos de todos los involucrados.

El gobernador apuntó que la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, será la funcionaria encargada de difundir la información oficial.

El gobernador declaró que ha estado en contacto con su homólogo en Jalisco para compartir la información sobre los avances de estos hechos.

“Cuarto he estado en contacto permanente con el gobernador de Jalisco enrique Alfaro para compartirle toda la información, quinto he instruido al secretario de seguridad pública estatal y al coordinador de Protección Civil que me brinden el día de hoy señalando las omisiones que pudo haber incurrido la autoridad” detalló Mauricio Kuri.

"Me quiero dirigir a ti, criminal. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más" expresó Kuri durante la conferencia de prensa.

Cabe resaltar que la Fiscalía de Querétaro ya inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora.

La #FiscalíaQro informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora.



Se informará conforme las investigaciones lo permitan. pic.twitter.com/UmvBCYMmkx — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 6, 2022