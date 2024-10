‘¡Me dediqué a servir!’, AMLO se despide de la presidencia de México

El ahora ex-presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió esta mañana con un video en el que aseguró que, durante su mandato, se dedicó a servir.

"Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. Y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y eso es una gran satisfacción”.

A través de sus redes sociales, el tabasqueño se reconoció como un hombre necio que se va con la conciencia tranquila y sin tristeza.

"Me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contenta. No me voy triste, además de que estoy cerrando mi ciclo después de muchos años de lucha, porque vaya que qué tercos fuimos, ¿eh? Necios" , expresó.