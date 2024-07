‘Me tiene muy contento’: AMLO sobre nombramiento de Cárdenas Batel

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que lo ‘tiene muy contento’ la designación de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia, nombrado por Claudia Sheinbaum.

"Eso me tiene a mi muy contento, siempre lo digo porque me voy a ir tranquilo”.

Durante su conferencia matutina, calificó esta decisión como muy acertada.

Cárdenas Batel ocupó el cargo de coordinador de asesores de López Obrador en la Oficina de la Presidencia de la República desde 2018 hasta 2023.

El mandatario comentó que Batel, nieto de Lázaro Cárdenas, tiene la suficiente experiencia para ocupar ese puesto.

El mandatario reconoció a Claudia Sheinbaum, asegurando que va a seguir sorprendiendo y agregó que va a ser la mejor presidenta de México.

"Fue una muy buena decisión de la presidenta electa, que va a seguir sorprendiendo porque es muy buena, va a ser una extraordinaria presidenta, yo digo que va a llegar a ser la mejor Presidenta de México, es muy sensible, muy inteligente, honesta, conoce bastante sobre cuestiones de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de administración pública, viene de la lucha social desde jovencita, la primera mujer presidenta", expresó.

"Además imagínense lo que es la responsabilidad de entregar el mando a quien va a continuar con el manejo de los asuntos públicos, no cualquiera".

"Aparte de la corrupción nos ha afectado mucho en México la improvisación, ha llegado a haber presidentes que no conocen la historia de México, gente que no le tiene respeto al pueblo, mucho menos amor al pueblo, ¿cómo no van a haber fracasos así?".