Hallan sin vida a médica desaparecida 10 días antes

César Martínez

Ciudad de México.- La médica María Elizabeth Montaño, quien laboraba en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y era defensora de la atención para las personas de la comunidad LGBT+, fue localizada sin vida luego de 10 días desaparecida.

El hallazgo se dio esta tarde a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en el Municipio de Huitzilac, Morelos.

El 8 de junio, la doctora de 47 años, desapareció en la Colonia Doctores de la Ciudad de México.

Según reportes, el hallazgo se dio hacia las 16:00 horas, por vecinos del lugar, adonde llegaron elementos de la Guardia Nacional.

La identificación se dio gracias a una credencial que portaba, quien era jefa del área de Calidad Educativa.

Informes de medios locales señalan que personal de la Fiscalía de Morelos indicó que a simple vista no se observaron huellas de violencia.

Hasta el momento, la Fiscalía General del estado no ha dado mayor detalle sobre las primeras indagatorias en las que se podría informar cuánto tiempo había transcurrido el cuerpo sin vida hasta el instante en que fue localizado.

María Elizabeth Montaño salió de su casa al trabajo hace 10 días y no pudo volver.

Hoy fue encontrada sin vida.

No olvidemos su nombre.

No olvidemos que luchó para la atención medica de la comunidad LGBT+

No olvidemos que fue asesinada.#JusticiaParaMariaElizabeth pic.twitter.com/U0JAhx0P2B