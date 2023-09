Médico tradicional olmeca pide a AMLO regresar el bastón de mando

Santiago Sarmiento, el médico tradicional olmeca que le entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando al inicio de su sexenio, consideró que entregarlo a Claudia Sheinbaum fue algo indebido porque tenía que regresarlo a quienes se lo entregaron.

‘Señor Presidente, me dirijo a usted con todo respeto para decirle que su servidor fue quien le entregó el bastón de mando (...) en una ceremonia sagrada olmeca el 1 de diciembre de 2018 en la Plaza de la Constitución, al inicio de su mandato como Presidente de la República Mexicana’.

‘Quiero decirle con todo respeto que el bastón de mando es un instrumento sagrado de conciencia, una conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza. El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales, representante de las tradiciones ancestrales'.