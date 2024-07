Médiums estafan sin remordimiento a familiares de desaparecidos

La angustia de quienes tienen un familiar desaparecido los impulsa a iniciar una búsqueda desesperada, lo que los convierte en el blanco de los estafadores.

Estos delincuentes emplean un método predecible: se aproximan a los familiares con información perturbadora sobre el desaparecido, presentándola como un ‘regalo’.

Luego le dicen a los parientes que su familiar está vivo, pero en una ubicación vaga, que lo drogaron o sufrió un accidente que lo hizo perder la consciencia y necesitan rescatarlo con urgencia. Finalmente, exigen un pago por la información adicional.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes. ‘Ofelia’ recibió un mensaje de una amiga que la invitaba a escribirle por WhatsApp a una conocida suya que era médium.

Ella busca a su hijo, desaparecido a inicios de julio, y le escribió a la mujer.

Esta persona se presentó como maestra de reiki y le contó de las visiones que supuestamente había tenido sobre su hijo: que él se había ido con más amigos y habían tenido un contratiempo grave, que el joven estaba 'ido' y había sufrido muchos abusos y tenía que rescatarlo urgentemente; tenía que ir a buscarlo a Colima o Ciudad Guzmán.

"Todo lo que me dijo me hizo mucho daño, desde entonces tengo ataques de pánico y de ansiedad", explicó.

Lo que esta supuesta médium le dijo a ‘Ofelia’ provocó que ella casi tomara un camión de madrugada para salir a las calles de Ciudad Guzmán a buscar a su hijo; su familia la tuvo que sedar para tranquilizarla.

En el caso de Araceli, el costo de acercarse a estas personas, además de emocional, también fue económico, cuando iniciaba la búsqueda de Epifanio López, de 75 años.

La última vez que su familia lo vio, el 26 de febrero de 2019, estaba en un parque de la colonia Jardines de San Sebastián, en Tlajomulco.

"Por medio de una vecina me enteré de una persona, vidente, curandera, y en la desesperación de que no encontrábamos a mi tío, esta persona me dijo 'yo te voy a ayudar a encontrar a tu familiar , pero para eso se necesita dinero, porque ese es mi trabajo' y hoy yo entiendo que sí, ese es su trabajo: sacarle dinero a la gente, engañar a la gente", lamentó Araceli.

Ella relató que esta mujer le daba detalles muy vagos sobre la ubicación de su pariente, hasta que ella finalmente aceptó que sólo la estaban estafando.

"Te dan una esperanza, una ilusión. Para mí pasaban los meses y nada y yo fui con esta persona y la verdad pues resultó ser puro engaño, pero tú tienes la esperanza de que te diga exactamente dónde está, pero sólo me daba largas, porque pues lo único que quería era dinero, y pues me cansé", dijo Araceli.

Ella pagaba mil pesos por sesión a esta mujer, y dice que acudió seis veces. Luego se enteró de que otros familiares también habían sido estafados por otros ‘brujos’.

Un tercer caso ocurrió en Colima, cuando la familia de Pedro buscaba a su hermano Gil, desaparecido en Tecomán, en noviembre de 2022.

"Hay gente que te llama exclusivamente para ofrecerte sus servicios porque ven tus números personales en tus publicaciones (de redes sociales), te dicen que ellas lo habían visto en sus visiones y muchas de esas señoras decían lo mismo: que lo veían muy golpeado, que no sabía quién era él, que andaba por las calles y que Gil había perdido la memoria", aseveró Pedro.