Desmiente AMLO al The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO.- En un mensaje a la nación a través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el combate al robo de combustible ha provocado molestia en los mexicanos, debido a los retrasos en la distribución.

Afirmó que el país cuenta con combustible suficiente para cubrir la demanda de país. Dijo que el robo de gasolina costaba a la nación más de 65 mil millones de pesos al año, en pasadas administraciones.

Reveló que se han registrado “ataques” y “sabotaje” en los ductos, por lo que llamó a la sociedad a apoyar las medidas para combatir este delito, resaltando además el apoyo de las fuerzas del orden para proteger las líneas de distribución.

Pidió a la gente que no caiga en compras de pánico, pues se cuenta con suficiente gasolina para cubrir la demanda. Sin embargo, sugirió que se consuma moderadamente a fin de estabilizar la situación en lo que se reanuda la distribución de forma regular.

"No caigamos en pánicos, en compras precipitadas, si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren la que tienen, y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país".

Sobre la nota del periódico The Wall Street Journal, dijo que “desgraciadamente” México está comprando más gasolina a Estados Unidos, desmintiendo así al medio de comunicación que afirmó que desde que inició la administración de López Obrador, nuestro país dejó de importar combustible a la nación americana.

Reafirmó su postura de que el problema de distribución se debe al huachicoleo, mismo que será combatido por su gobierno.

Concluyó su mensaje diciendo que su gobierno está firme en el combate a la corrupción y que seguirá su política de poner orden en la administración pública.

"Estamos, desgraciadamente, comprando más gasolinas en Estados Unidos para que no falte el abasto. Y vamos a resolver pronto este asunto", añadió. "Cero corrupción y cero impunidad, me canso ganso", señaló.