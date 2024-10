Mercado eléctrico incluirá inversión privada regulada: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sí habrá inversión privada en el mercado eléctrico y detalló que eso se llevará a cabo con ciertas reglas que están trabajando la CFE y la Secretaría de Energía.

En Palacio Nacional, la mandataria afirmó que algunas de esas reglas serían que las empresas deben tener bancos de baterías y un sistema de voltaje que sea constante.

Aseguró que los privados no podrán entrar al sistema eléctrico ‘bajo cualquier circunstancia’.

Sheinbaum explicó que el lado ‘negativo’ es que no siempre están funcionando.