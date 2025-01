Mexicana pierde aviones de TAR y opera con solo dos aeronaves

A poco más de un año de su relanzamiento, Mexicana de Aviación enfrenta turbulencias operativas. La aerolínea anunció la suspensión de vuelos a ocho destinos, entre ellos Acapulco y Puerto Vallarta, y actualmente opera con solo dos aeronaves, según registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En diciembre de 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recurrió a la Fuerza Aérea Mexicana para dotar a Mexicana con tres aviones como parte de su plan para devolver a la aerolínea al mercado.

aca el mensaje de Mexicana que ya no puede volar más a estas rutas, no dice porqué, pero las malas lenguas dicen que ya no puede pagar más, las perdidas son millonarias para LLEVAR menos del 40% de pasaje en cada avión, UN FRACASO MÁS DE LA 4T