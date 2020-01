Mexicano atrapado en la zona cero del coronavirus pide ayuda para salir de China

Óscar Uscanga

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Jesús Daniel Stamatis Portugal pidió a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores su apoyo para salir vía aérea de Wuhan, China, ante la crisis de salud que mantiene a la ciudad en cuarentena por un nuevo virus.

La alerta de que Estados Unidos enviará un avión para que salgan sus ciudadanos provocó que Stamatis Portugal viera la oportunidad de abandonar el país al que llegó en 2012.

#coronarovirus #WuhanCoronovirus A view from my 24-floor in Wuhan today. pic.twitter.com/XNqRSqcazQ