Mexicanos pueden fabricar sus propias mascarillas: López-Gatell

Dulce Anahí Soto Luévano

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el llamado de Estados Unidos a usar mascarillas no sanitarias, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la población puede fabricar las propias como medida de protección.

No obstante, llamó a no usar las mascarillas quirúrgicas o las N95 para no desperdiciarlas.

"Si la población puede fabricar sus propias mascarillas, podría ser otro instrumento de protección", dijo en conferencia de prensa.

Mencionó que tres países usaron las mascarillas y se contrasta con países europeos, pero no hay evidencia científica.

"Tiene cierta congruencia, la protección es la protección".

El funcionario mencionó que el control de una epidemia requiere de solidaridad.

Asimismo, indicó que es probable que primero acabe ésta antes que haya una vacuna.