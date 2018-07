El fideicomiso no tiene ninguna acción ilícita, asegura AMLO

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- El virtual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el partido que fundó, Morena, acudirá a los tribunales por la multa de 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral, pues se trata de una "vil" venganza.

De manera de réplica, afuera de la casa de campaña en la colonia Roma, este viernes por la tarde, mencionó que no existe ninguna acción ilícita en el manejo de los recursos de un fideicomiso creado con el propósito de apoyar a los damnificados del sismo 19S.

"México quiere que se de un cambio verdadero, y esto no es más que una venganza... desde luego el INE no nos ve con buenos ojos, no olviden que a los Consejeros los nombró el PRI, PAN y PRD", dijo molesto.

Explicó que la persona que emitió la recomendación para multar a Morena, firmó el fraude electoral en 2006.

El virtual presidente, hizo hincapié de que expresar su molestia no es caer en el radicalismo. "Esto no es tener autoritarismo, solo es expresarme, pues ¿qué piensan, que me voy a quedar con una calumnia y difamación? ¡No!, mejor vamos a aclarar todo de manera respetuosa, va a ver debate", insistió.

En su mensaje explicó que a la fecha se han recaudado 85 millones de pesos, sin embargo, el compromiso que se fijaron en Morena, es el de reunir 103 millones de pesos antes de septiembre, cuando se cumpla un año del sismo del 19S que dejó sin techo a cientos de personas y quienes aún siguen sin recuperar su patrimonio, por ello, aseguró seguirá apoyando a los damnificados.

En otro tema, AMLO habló sobre 13 Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará el 24 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco a la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, lo había invitado, sin embargo, ante la falta de su constancia definitiva que lo acredite como virtual presidente, no puede estar presente en ningún acto oficial.

Para esta reunión de mandatarios miembros del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, el presidente brasileño, Michel Temer, esperaba la fecha para reunirse con Andrés Manuel.

"Al gabinete de Trump lo recibimos en la casa de campaña, a la canciller de Canadá la recibiremos también pero a los actos oficiales aún no".

El tabasqueño, regresó de algunos días de descanso desde este jueves por la tarde, para incorporarse a varias actividades pendientes en su agenda de trabajo. Ya en las instalaciones, fue recibido por decenas de personas quienes además de la foto protocolaria, acudieron en busca de soluciones a diversas demandas.