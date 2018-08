AMLO le 'apuesta' todo al beisbol

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de academias para la formación de peloteros mexicanos que eventualmente puedan convertirse en prospectos para los clubes de Grandes Ligas.

Como acostumbra hacerlo, López Obrador estuvo en las instalaciones de la liga de beisbol infantil conocida como Tranviarios para entrar y jugar. Ahí grabó un video en el que habló sobre el proyecto que anunció en sus redes sociales la semana pasada, en el que destaca el apoyo a este deporte.

Las academias que se pondrán en marcha durante su gestión serán regionales y en ellas también se formará a profesores de Educación Física.

“Vamos a crear escuelas de beisbol en las regiones del país, en el sureste, aquí en el centro, en el norte. Que haya escuelas de formación para maestros de Educación Física, pero, al mismo tiempo, en esas escuelas van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos beisbolistas, prospectos que vamos a formar en estas escuelas y que van a ir también a la escuela de Educación Física.

“De modo que, si no rinden, no dan el ancho, terminen con una profesión para seguir ellos promoviendo, como entrenadores, el deporte y, si tienen madera y son prospectos para Grandes Ligas, impulsarlos. Ese programa lo vamos a llevar a cabo en los seis años de gobierno”, explicó López Obrador.

El presidente electo también aclaró que en su administración todos los deportes recibirán apoyo como una medida para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, pero también a nivel recreativo y de alto rendimiento.

“Apoyaremos el deporte profesional, también el de alto rendimiento, apoyar a deportistas que compiten en eventos internacionales para sacar medallas, sacar primeros lugares en Olimpiadas”, añadió.

López Obrador también respondió a quienes la semana pasada cuestionaron el anuncio de que el beisbol tendrá un trato importante en su sexenio.

“Es extraordinario el deporte, cualquier deporte, no hay que ponerse celosos. A mí me gusta mucho y soy sincero, soy auténtico, siempre digo la verdad. Mi pecho no es bodega. Me gusta mucho, me fascina el beisbol. No me gusta la palabra fanático, peo soy algo parecido a eso en cuanto al beisbol”.

