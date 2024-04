México ante la CIJ: fija fechas de audiencias por asalto a Embajada.

La agenda de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha marcado en rojo las fechas del 30 de abril y el primero de mayo para las esperadas audiencias públicas del caso que enfrenta a México con Ecuador, en relación al asalto sufrido por la Embajada mexicana en Quito.

La CIJ subrayó que analizará la solicitud de México que incluye protección a las instalaciones diplomáticas mexicanas en Ecuador y que Quito se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia.

President AMLO announced that Mexico is taking Ecuador to the World Court after it raided Mexico’s embassy in Quito and seized the ex-VP who had been granted asylum.



