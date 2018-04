Cacahuates japoneses, más de México que de japón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal vez toda tu vida pensaste que los cacahuates japoneses tuvieron su origen en Japón y llegaron a México en algún intercambio cultural, quedándose para formar parte de los productos frecuentes en las 'tienditas', pero no es así aunque estén ligados de alguna manera al país nipón son totalmente mexicanos.

En 1945, Yoshigei Nakatani, un inmigrante japonés en México, creó lo que hoy conocemos como Cacahuates Japoneses, al freír estas semillas en una pasta de harina y salsa de soya. Nakatani las hizo populares al venderlas en su carrito en el barrio de La Merced de la Ciudad de México y su negocio creció hasta convertirse en la marca Nipon.

También te puede interesar: Suspendieron 10 negocios por mal manejo de alimentos

'El japonés', como era conocido en los pasillos del gran mercado de la CDMX, ofrecía estos cacahuates en la calle y en el mercada a cada persona que pasaba por ahí. Después tuvieron tanto éxito que la gente comenzó a buscarlo para comprar su botana.

#HispanicHeritageMonth Shoutout to Japanese immigrant Yoshigei Nakatani inventing cacahuetes de japoneses *in Mexico* in the 1950s pic.twitter.com/uJjO8QC5IG