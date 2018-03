Candidatos fortalecen sus campañas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme los tiempos electorales se acercan, los cuatro candidatos a la presidencia de México han mantenido actividades para fortalecer su equipo o para hacer llamados a los otros aspirantes a debatir.

En el primer caso, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que está listo para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades, de acuerdo con El Informador.

"Falta poco para contrastar realmente quiénes somos y qué planteamos; para debatir ideas y fijar posición sin ambigüedades. #YoMero estoy listo y entusiasmado", escribió en su cuenta @JoseAMeadeK de Twitter.

Mientras que Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su campaña política no responderá a señalamientos, luego de colocar una ofrenda floral en el Hemiciclo a Juárez y de montar una guardia de honor.

El aspirante explicó que seguirá al pie de la letra la recomendación de sus asesores, quienes le han sugerido no enojarse y evitar la confrontación con sus adversarios. Sin embargo, López Obrador no respondió si iría o no a debates con quienes compita por la Presidencia, publicó Excélsior.

Reitero que no caeré en ninguna provocación aunque venga del presidente Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/48TDsGb5ZT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de marzo de 2018

Finalmente, el candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, presentó al excanciller Jorge Castañeda como su coordinador estratégico de campaña, quien unirá esfuerzos con los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y con el coordinador político, Santiago Creel.

Jorge Castañeda se unió a la campaña de Ricardo Anaya al considerar que es el único que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador, y señaló que el abanderado de Morena representa el ideario político del expresidente Luis Echeverría, así como al pasado.