Panistas integran Consejo Político de Margarita Zavala

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo que apoyará a Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México, fue presentado por la misma aspirante la tarde de este lunes.

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, presentó este lunes a su Consejo Político, integrado por ex gobernadores, panistas y empresarios, quienes serán los encargados de llevar el proyecto de la ex primera dama a las regiones del país, publicó el portal Aristegui Noticias.

También te puede interesar: ¿Cuánto gastaron los precandidatos independientes en México?

“Las personas de este Consejo tiene una larga y conocida trayectoria política”, dijo Zavala, “a través de ellos convenceremos a millones de mexicanos“.

La aspirante informó que el Consejo Político sesionará cada semana y se dividirá en tres equipos: organización en los estados, propuestas y seguimiento de la coyuntura.

Este será mi consejo político de cara al proceso electoral. A cada uno de ustedes les digo: muchas gracias, ¡vamos a ganar!https://t.co/kVOwDlO1J2 pic.twitter.com/qQ0bwV4FWx — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 5 de marzo de 2018

El equipo está integrado por Manuel Gómez Morín Martínez del Río; el ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán; la ex diputada del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza; el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez; la ex directora del Fondo de Cultura Económica, Consuelo Sáizar; Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León.

Asimismo, Irma Pía González Luna Corvera, ex directora de Canal 22; la panista Patricia Espinosa Torres; el empresario de Campeche Juan Carlos del Río y la actual regidora municipal de Puebla, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc.