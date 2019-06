México, cerca de la recesión económica

Agencias

Ciudad de México.- Derivado de los diversos factores internacionales e internos, México está muy cerca o podría ya encontrarse en fase de recesión económica, alertó el ex subgobernador del Banco de México (Banxico), Manuel Sánchez.

Durante su conferencia magistral “Economía Mexicana Desafíos en un Entorno Global”, organizada por el Banco Inmobiliario Mexicano, indicó que a pesar de que se prevé un crecimiento económico del país para este año, éste sería menor al de Estados Unidos, cuando lo lógico sería que se creciera más que el vecino país del norte.

"Los indicadores más o menos oportunos del segundo trimestre sugieren que la tendencia de desaceleración no parece haberse corregido, de manera que yo me atrevería a especular que probablemente en el primer semestre ya México ha estado en una situación de recesión, y si no es una recesión, estamos muy cerca de una situación de esa naturaleza", señaló el también economista.

El ex subgobernador de Banxico explicó que una recesión económica se entiende cuando en dos trimestres consecutivos hay una caída de la economía, por lo que, en este sentido, México ya tuvo una baja de 0.2% en su actividad del trimestre que va de enero a marzo.

Manuel Sánchez afirmó que los factores que más están influyendo en este aspecto negativo son las amenazas proteccionistas y de guerra comercial de Estados Unidos y la incertidumbre por el nuevo gobierno en México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

"En el último año los números de México han estado sistemáticamente a la baja y es probable que en los próximos meses continúe", adelantó durante su participación en la conferencia del Banco Inmobiliario Mexicano.