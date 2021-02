México cuenta con 140 millones de vacunas contra COVID: AMLO

SAN MATEO ETLATONGO, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra Covid-19 que se necesitan para proteger a la población.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador Alejandro Murat y por el secretario del Bienestar, Javier May, López Obrador reiteró que esta semana empieza la campaña nacional de vacunación contra coronavirus.

"Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo", señaló.

Indicó que la inmunización protegerá a la población para no enfermarnos con el virus del SARS-CoV-2, no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia.

Vacunación no iniciará en zonas de mayor contagio

Conforme el documento de Estrategia Nacional de Vacunación, presentado ayer en una reunión encabezada por el subsecretario Hugo López Gatell con los Secretarios de Salud estatales, este lunes iniciará la vacunación de adultos mayores, pero las dosis a aplicar serán apenas el 5.5 por ciento de las necesarias.

La vacunación iniciará en zonas rurales y no en las áreas de mayor contagio, como las urbanas, lo que ha sido cuestionado por los funcionarios estatales de Salud.

"Vamos a darlo a conocer en Oaxaca (la capital), vamos a tener una conferencia por la mañana como se hace todos los días en Palacio Nacional. Se va a informar sobre el Plan Nacional de Vacunación, pero no sólo es dar la información, sino ya poder decir a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el País; y ya no se va a detener para proteger a nuestra gente de la pandemia del Covid", anunció López Obrador.

(Con información de Reforma y El Universal)

