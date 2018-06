¿Qué es lo que se espera del tercer debate presidencial?

Agencia

Ciudad de México.- Coordinadores y voceros de campaña aseguran que sus candidatos están listos para el tercer y último debate presidencial del Instituto Nacional Electoral(INE), en el Gran Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida, Yucatán, este martes a las 21 horas.

De acuerdo con El Financiero, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, señaló que existe mucha emoción entorno a este tercer ejercicio y restó importancia a la inasistencia al ensayo del candidato de ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya sabes que Andrés Manuel es punto y aparte, no es de ensayos. Ellos son más de poses, hacen prácticas de sonido, de oratoria, muy sobreactuado. López Obrador es muy natural, no fantasías que pretenden ser una cosa”, comentó en entrevista en W Radio.

Javier Lozano, vocero de campaña de José Antonio Meade, mencionó que sólo hay dos opciones en el encuentro de esta noche: la del pasado, que representa Andrés Manuel López Obrador y la del futuro, que encabeza el abanderado de la coalición ‘Todos Por México’.

“En el tercer debate, el tiro no es con Ricardo Anaya, el tiro es con López Obrador y el tiro en la elección también”, dijo este martes por la mañana en entrevista con Grupo Fórmula.

Por su parte, Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya, señaló que el presidenciable está de muy buen humor y que llega bien preparado, pues ayer pasó varias horas ensayando qué es lo que iba a decir y cómo contestar.

Sobre la denuncia de Ernesto Cordero comentó que “es como una especie de resaca que no tiene mayor impacto, pobre Cordero, hace el trabajo sucio de sus jefes, va y le reclama a su PGR que no ha hecho nada en cuatro meses, tal vez porque no hay nada. Ya no sabe qué hacer para quedar bien con sus jefes”, señaló este martes en W Radio.

Rodrigo Ocampo, representante de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente, dijo que éste se encuentra tranquilo y se enfocará a brindar propuestas y no a confrontaciones.

“Las encuestas no están reflejando lo que realmente está pasando, pero no nos preocupa, porque nuestras mediciones son muy distintas, las que se han publicado tienen el objetivo de influir el voto. No vamos en primer lugar, eso sería arrogante pero con un esfuerzo se podría dar una sorpresa”, agregó Ocampo en entrevista radiofónica.

Dos de los tres moderadores del tercer encuentro, los periodistas Gabriela Warkentin y Leonardo Curzio, coincidieron en que será inevitable que los candidatos se confronten unos con otros, porque la dinámica de los últimos días ha sido atacarse. Confiaron en que el formato del debate y el tipo de preguntas los conducirá a concentrarse en los temas que le preocupan a la sociedad.

“Creo que como Sherlock Holmes, éste es para los candidatos su último saludo en el escenario, es la última oportunidad que tienen de manera directa de verlos confrontar ideas. Aquí los ciudadanos van a escuchar los temas que a ellos les preocupan”, expresó Curzio en entrevista para Grupo Radio Centro.

Gabriela Warkentin dijo que es importante que la confrontación no elimine del debate de los temas fundamentales.

“La confrontación la va a haber porque llegamos en este estado de ánimo social y político al debate. Lo importante es que hay seis temas fundamentales (...) es importante que la confrontación no borre la importancia de estos seis temas que son, literal, el país que queremos construir”, opinó la periodistas este martes en Grupo Radio Centro.

Los comunicadores explicaron que hicieron un trabajo de curaduría de las preguntas más relevantes que la ciudadanía envió vía redes sociales. Detallaron que fueron seleccionadas con base en las tendencias que arrojaron los estudios hechos por el INE.