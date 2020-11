México: Dice AMLO que no habrá impunidad en el caso del general Cienfuegos Zepeda

Alberto Morales y Pedro Villa y Caña

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay nada oculto, que no habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda y que será la Fiscalía General de República (FGR) la que determine si es detenido, puesto en libertad o sujeto a investigación a su llegada a México.

Tras reconocer que hubo una intervención diplomática para que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que investigaba al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el mandatario federal insistió en que no habrá impunidad para nadie.

"Al mismo tiempo, no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, tiene que haber sustento y pruebas. Nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia", insistió. Rechazó que haya sido presionado por las Fuerzas Armadas.

De por medio el prestigio de una institución mexicana

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, el presidente expuso que el asunto es de mayor interés no sólo por la situación de Cienfuegos Zepeda, sino ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, porque está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano.

"No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir, sin elementos, que socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos, en el trato que llevamos, como también, si la fiscalía de México encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga", indicó.