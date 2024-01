El periodista Jorge Ramos cuestionó a Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia en su sexenio y el presidente mostró sus "otros datos" para responder que México es pacífico.

Ramos, colaborador de Reforma y Univisión, asistió este lunes a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde exhibió carteles con números de violencia durante el mandato de López Obrador.

El periodista expuso (según los datos oficiales que recopiló) que en el sexenio de Obrador federal han habido:

- 166 mil 193 muertos.

- 4 mil 892 feminicidios.

- 43 asesinatos de periodistas.

Ante esto, el presidente mostró a Ramos una gráfica con sus "otros datos" afirmando que los números se pueden interpretar dependiendo de "dónde los agarres".

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la verdadera tragedia no es la que padece México, sino la que se vive en Estados Unidos con la crisis del fentanilo.

"No, no, una verdadera tragedia y triste lo que pasa es donde tu vives en Estados Unidos que por consumo de fentanilo mueren 100 mil jóvenes al año . No puedes llamar a esto (de México) tragedia" , señaló.

López Obrador afirmó que el problema del fentanilo ha llevado a Estados Unidos a convertirse en un país más peligroso que México y lamentó que no encuentren una solución a esta crisis.

"No, no (México no es el País más peligroso), yo diría que es más peligroso EU. Nosotros, esto, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver, me canso ganso. Si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, salarios justos, se va a resolver (la violencia). Me preocupa lo de Estados Unidos, eso tiene que ver por una descomposición social, México es potencia cultural” .