México: López Obrador celebra decisión de TEPJF; sin tapabocas en mañaneras

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el acuerdo del INE por el cual se imponían limitaciones a las expresiones en sus conferencias mañaneras, giras y eventos durante el proceso electoral en marcha.

Ayer, el magistrado Felipe de la Mata reveló en sus cuentas de redes sociales la decisión afirmando que el INE excedió la orden que le había dado el Tribunal.

El acuerdo del INE contemplaba un decálogo de limitaciones durante el tiempo electoral no sólo para el presidente, sino para funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

"Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del Tribunal; actuaron bien”.

"Respeto a los consejeros del INE, pero hay diferencias de tiempo atrás, porque al estar en la oposición padecimos de la falta de imparcialidad del INE y algunos consejeros hasta la fecha. Entonces, celebro que las instituciones vayan actuando con libertad, con independencia. Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos para que no se piense que son empleados del presidente como era antes, no los conozco", comentó López Obrador.

¿Ya no existen ataduras?

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que ahora ya no existen ataduras y recordó que la Fiscalía Electoral comenzará a actuar para atender denuncias.

"Me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

"Y recordar que ya existe también la Fiscalía Electoral, esto hay que informarlo porque ya vienen las elecciones, y se puede acudir a la Fiscalía electoral si se cometen delitos electorales, que ya son delitos graves", agregó López Obrador.

