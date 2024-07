México no participará en reunión de la OEA tras elecciones en Venezuela

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México no enviará representación a la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política en Venezuela tras las elecciones presidenciales.

La decisión, revelada durante la conferencia matutina del mandatario, responde a acusaciones de parcialidad y falta de seriedad en el manejo del conflicto venezolano por parte del organismo internacional.

López Obrador criticó abiertamente la actitud de la OEA, liderada por Luis Almagro, quien, según el presidente mexicano, ya había reconocido a uno de los candidatos presidenciales sin contar con pruebas suficientes.

“No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA” , añadió.

“Tengo información de que Alicia Bárcena , Secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA” , adelantó AMLO.

El presidente mexicano destacó que la organización no está contribuyendo a una resolución pacífica y democrática del conflicto en Venezuela. López Obrador afirmó que el injerencismo externo ha complicado la situación en el país sudamericano, argumentando que tanto gobiernos como medios de comunicación internacionales han intensificado el conflicto en lugar de facilitar una solución.

Además, lanzó un llamado contra el intervencionismo en asuntos venezolanos, señalando que este tipo de intervenciones no contribuyen a resolver la crisis. “Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo” , exclamó el presidente.

