México participa en cumbre por la paz en Ucrania… pero no firma declaración

México se abstuvo de firmar la declaración conjunta de la Cumbre para la Paz en Ucrania que se llevó acabo en Suiza, exigiendo incluir a Rusia en las negociaciones.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, representó a México en la reunión a la que acudieron representantes de más de 90 países.

COMUNICADO. “México participa en Cumbre para la Paz en Ucrania, celebrada en Suiza”.



La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la delegación mexicana que participó en la Cumbre para la Paz en Ucrania, celebrada en Nidwalden, Suiza, el 15 y 16 de… pic.twitter.com/iy5pvKH0yT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 16, 2024

No sólo México: otros once países no firmaron, como India, Arabia Saudí, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. Rusia y China no acudieron a la cumbre.

La declaración que México no firmó, acordó que la "integridad territorial" de Ucrania debe ser la base de cualquier eventual acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que cumple dos años.

Brasil, en calidad de "observador", no firmó. En contraste, Turquía, que ha buscado asumir el papel de mediador entre Rusia y Ucrania, sí lo hizo.

El documento final subrayó que la Carta de Naciones Unidas y

“el respeto por la integridad territorial y la soberanía... pueden servir y servirán de base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania”.

Putin no toma en serio la paz

Viola Amherd, presidenta suiza que organizó el evento, afirmó en la conferencia de prensa de cierre que la “gran mayoría” de los participantes aceptaron el documento final, lo cual “demuestra lo que la diplomacia puede lograr”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió los “primeros pasos hacia la paz” y señaló que el comunicado conjunto sigue “abierto a la adhesión de todos los que respeten la Carta de Naciones Unidas”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión ejecutiva de la Unión Europea, afirmó que la conferencia se tituló “con toda razón” “Camino a la paz” porque la paz no se logrará en un solo paso.

“No fue una negociación de paz porque Putin no se toma en serio el fin de la guerra. Insiste en la capitulación. Él insiste en que se ceda territorio ucraniano, incluso territorio que hoy no está ocupado por él… insiste en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones. Ningún país aceptará jamás estos términos indignantes”.

Analistas afirman que la conferencia de dos días probablemente tendrá poco impacto concreto para poner fin a la guerra, ya que Rusia, el país que la encabeza, no fue invitada. El aliado clave de Rusia, China, que no asistió, y Brasil han buscado trazar rutas alternativas hacia la paz.

(Con información de The Associated Press)