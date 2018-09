Rescatan a más de 300 migrantes en Nuevo León

Agencia

NUEVO LEÓN.- Autoridades de Nuevo León con apoyo del Instituto Nacional de Migración y elementos federales, lograron el aseguramiento de 324 indocumentados en el municipio de General Bravo.

En un primer operativo, realizado la noche del miércoles se aseguraron a 117 personas, entre las cuales viajaban varios menores y dos mujeres embarazadas, unas de las cuales tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica.

El rescate se efectuó cuando viajaban en la caja de un tráiler sobre la carretera Monterrey-Reynosa, kilómetro 71 del mencionado ayuntamiento.

Quedo a disposición de las autoridades un hombre identificado como Miguel (N) de 42 años, oriundo de Veracruz, avecinado en Tabasco, chofer de la unidad, a quien se le acusa del delito de tráfico ilegal de personas.

A causa de las condiciones precarias en que viajaban, encerrados en la caja del tráiler, los ilegales ya presentaban signos de deshidratación. Incluso las autoridades advirtieron que de no haber sido rescatados su vida había estado en peligro ya que tenían unas 72 horas así.

En un segundo operativo realizado en el transcurso del jueves se rescató a 204 indocumentados más, cifra actualizada hasta las 20:00 horas; en este caso, los migrantes fueron localizados en una brecha cercana en donde aparentemente se internaron. Las autoridades rastreaban la zona con el apoyo de dos helicópteros.

Los indocumentados son originarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Guatemala.

Seguridad Pública del estado indicó que la búsqueda continuaba con el apoyo de autoridades del vecino estado de Tamaulipas en donde están algunas de las brechas en donde se sospecha podrían haber más.

El Gobierno de Nuevo León informó en un comunicado que personal de seguridad y de Protección Civil acudió a ayudar con atención médica, alimento, agua, traslado y resguardo de 119 migrantes hacinados en la caja de un tráiler, en el kilómetro 176 de la carretera que conduce a Reynosa.

